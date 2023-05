POL-REK: 230502-1: Jugendlicher Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Erftstadt (ots) - In der Nacht auf Montag (01.05.2023 gegen 03:30 Uhr) ereignete sich in Erftstadt-Lechenich ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der 26-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die B265 aus Richtung Erftstadt-Ahrem in Richtung Erftstadt-Liblar. In der Ortslage Erftstadt-Lechenich beabsichtigte der Fahrzeugführer, der sich alleine in dem Pkw befand, nach rechts auf die L263 (An der ...

