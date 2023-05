Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230501-2: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Erftstadt (ots)

In der Nacht auf Montag (01.05.2023 gegen 03:30 Uhr) ereignete sich in Erftstadt-Lechenich ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Der 26-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die B265 aus Richtung Erftstadt-Ahrem in Richtung Erftstadt-Liblar. In der Ortslage Erftstadt-Lechenich beabsichtigte der Fahrzeugführer, der sich alleine in dem Pkw befand, nach rechts auf die L263 (An der Patria) in Fahrtrichtung Erftstadt-Bliesheim abzubiegen. Beim Abbiegevorgang verlor er, vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Mast der dortigen Lichtsignalanlage. Durch den Aufprall wurden der Pkw sowie der Mast beschädigt. Noch bevor der Unfallverursacher einen Notruf absetzte, erschien zufällig eine Polizeistreife vor Ort, die im Verlauf der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers feststellte. Dem durch den Unfall leichtverletzten Unfallverursacher wurde in einem nahen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Durch die zuständige Fachfirma wurde eine Behelfsampel errichtet. (ms)

