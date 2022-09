POL-MFR: (1140) Massive Geschwindigkeitsübertretung - Raser fiel wiederholt auf

Erlangen (ots) - Bereits am Montagabend (12.09.2022) trat ein Exhibitionist in der Erlanger Innenstadt einer jungen Frau gegenüber. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann. Die Frau saß in den Abendstunden im Außenbereich einer Gaststätte in der Glockenstraße. Gegen 22:00 Uhr bemerkte sie in der unmittelbaren Nähe einen Mann, der sich ihr gegenüber gezielt entblößte und sich hierbei ...

mehr