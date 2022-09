POL-MFR: (1137) Vorstellung der mittelfränkischen Fahrradgruppe in Fürth - Einladung zum Pressetermin am 15.09.2022

Schwabach (ots) - Im Laufe des zurückliegenden Wochenendes (10.-12.09.2022) brach ein unbekannter Täter in einen Friseursalon in Schwabach ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Der Einbrecher drang über ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam in die Räumlichkeiten des Friseursalons in der Pfarrgasse ein. Anschließend entwendete der Unbekannte Bargeld aus der Kasse und ein Mobiltelefon. Der entstandene Sachschaden ...

