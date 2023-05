Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230502-3: Hochwertige E-Bikes aus Geschäft gestohlen

Pulheim (ots)

Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Dienstag (2. Mai) haben bislang Unbekannte mehrere E-Bikes aus einem Geschäft in Pulheim entwendet. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die die Täter gesehen oder verdächtige Feststellungen gemacht haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen haben die Unbekannten die Glastür zum Verkaufsraum an der Straße "Am Westufer" gegen 2.45 Uhr aufgebrochen. Polizisten umstellten nach ihrer Alarmierung das gesamte Gebäude. Ein angeforderter Polizeihund durchsuchte den Laden nach möglichen Tätern. Die Beamten stellten fest, dass die Täter mehrere E-Bikes entwendet hatten. Kriminalbeamte sicherten bereits Spuren am Tatort. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell