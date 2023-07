Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebe geben sich als Dachdecker aus und stehlen Portemonnaie aus dem Haus einer 81-jährigen Frau

Hagen-Vorhalle (ots)

Bislang unbekannte Trickdiebe gaben sich am Mittwochnachmittag (19.07.2023) in Vorhalle einer 81-jährigen Frau gegenüber als Dachdecker aus und verschafften sich so Zutritt zu ihrem Haus. Die beiden Männer klingelten, gegen 12.15 Uhr, an der Haustür im Ahornweg. Sie sagten der 81-Jährigen, dass sie das Dach des Nachbarn neu eindecken würden und in diesem Zuge auch an ihrem Dach Arbeiten durchführen müssten. Die Hagenerin ließ die Unbekannten auf den Dachboden ihres Hauses gehen und wartete im Erdgeschoss. Kurze Zeit später baten die Männer sie darum, ebenfalls auf den Dachboden zu kommen. Die Täter begaben sich daraufhin zurück in das Erdgeschoss und ließen die 81-Jährige warten. Gegen 13.00 Uhr verließen sie fluchtartig das Haus. Später stellte die Frau fest, dass ihre Geldbörse aus der Küche gestohlen wurde. In dieser befand sich ein vierstelliger Geldbetrag. Den Polizeibeamten sagte sie, dass einer der Täter etwa 50 bis 60 Jahre alt und korpulent war. Er hatte eine Halbglatze. Den anderen Mann schätzte sie auf etwa 40 bis 50 Jahre und 150 cm bis 160 cm. Er trug eine Kappe und hatte einen sächsischen Dialekt. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

