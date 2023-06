Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede/Ruhr - Großbrand in einem Industriebetrieb

Wickede/Ruhr (ots)

Am gestrigen Freitagabend, gegen 20.45 Uhr, rückten die Feuerwehren der Kreise Soest, HSK und Unna mit einem Großaufgebot zu einem Brand in einem Industiebetrieb an der Hauptstraße aus. Eine Maschine einer Walzanlage hatte aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen, welches sich dann schnell auf das Dach und eine angrenzende Werkhalle ausgebreitet hatte. Alle Arbeiter konnten den Brandort rechtzeitig verlassen, sodass kein Personenschaden entstanden war. Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung wurde vorsorglich eine Warnmeldung heraus gegeben. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass durch die Rauchentwicklung keine Gefahren für die Bevölkerung gegeben waren. Löscharbeiten der Feuerwehr dauern noch bis zum Samstagmorgen an. Die Schadenshöhe ist erheblich; genau lässt sich der Schaden zur Stunde nicht beziffern. Zwischenzeitlich musste die B 63 in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Die Kriminalpolizei Soest hat die Brandermittlung übernommen. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell