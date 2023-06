POL-SO: Rüthen-Drewer

Erwitte (ots) - Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 11:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Soester Straße, in Höhe der Hausnummer 388. Ein 74-jähriger Mann aus Soest befuhr mit seiner Aprilia die Soester Straße in Richtung Schmerlecke. In Höhe des Ortseinganges bremsten die vor ihm befindlichen Pkw verkehrsbedingt ab. Der Soester bremste ebenfalls, verlor jedoch die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte auf die Fahrbahn und rutschte in einen Ford einer 40-jährigen ...

mehr