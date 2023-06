Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verletzter Pedelec-Fahrer

Lippstadt-Herringhausen (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Horner Straße. Ein 34-jähriger Mann aus Erwitte befuhr mit seinem Pedelec die Horner Straße in Richtung Lippstadt, als ihn ein vorbeifahrender Pkw mit dem rechten Außenspiegel touchierte. Der 35-Jährige verlor daraufhin das Gleichgewicht und stürzte mit seinem Pedelec in den Graben. Der Pkw-Fahrer entfernte sich jedoch, ohne sich um die Folgen des Unfalles zu kümmern in Richtung Lippstadt. Vermutlich handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen BMW. Der Pedelec-Fahrer wurde bei dem Sturz schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000, bei der Polizei zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell