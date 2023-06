Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Bauerschaft Tüllinghoff Vermisster nach Badetag am Kanal tot aufgefunden

Coesfeld (ots)

Die Suchmaßnahmen wurden am Sonntag mit Unterstützung der FW Lüdinghausen fortgeführt. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte um 19.30 Uhr eine leblose Person im Wasser aufgefunden und von der Feuerwehr geborgen werden. Nach den weiteren Ermittlungen handelte es sich dabei um den vermissten 70-jährigen Sendener.

Ursprungsmeldung :

18.06.2023 - 08:06

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Bauerschaft Tüllinghoff Vermisster nach Badetag am Kanal

Am 17.06.2023, um 17:22 Uhr, erhielt die Rettungsleitstelle Coesfeld einen Notruf. Die Tochter eines 70-jährigen Sendeners meldete einen Badeunfall. Der 70-Jährige sei mit der gesamten Familie zum Dortmund-Ems-Kanal gefahren, um dort einen Badetag zu verbringen. Nahe der Schliekerbrücke nutzten die Familienmitglieder einen Steg, um in das Wasser zu gelangen. Im Anschluss badeten sie gemeinsam im Kanal. Gegen 16:30 Uhr bemerkten einige Angehörige, dass der 70-Jährige nicht mehr im Wasser zu sehen war. Zunächst suchte die Familie den Mann eigenständig. Da die Suche erfolglos verlief, wurden die Rettungskräfte informiert. Die Feuerwehr aus Lüdinghausen erschien mit 30 Feuerwehrleuten und viel Spezialgerät am Einsatzort. Zudem wurden 18 Taucher der Feuerwehr Münster und des DLRG Dülmen hinzugerufen sowie 5 Wasserspürhunde und 5 Hunde für die Suche an Land eingesetzt. Die Abteilungen des DLRG aus dem Bereich Ahaus und Borken setzten zwei Boote ein. 4 Notfallseelsorger übernahmen die Betreuung der Angehörigen. Der Schiffsverkehr wurde ab 17:40 Uhr in dem Bereich eingestellt, in dem die Suchmaßnahmen stattfanden. Die Wasseroberfläche und die angrenzenden Grünflächen wurden mit Drohnen der Feuerwehr überflogen, um die Suche aus der Luft zu unterstützen. Mit Echolot ausgerüstete Boote der Feuerwehr und ein, mit einem Sonargerät ausgestattetes, Boot der Wasserschutzpolizei Datteln übernahmen die Suche auf und unter Wasser. Zudem wurde ein Polizeihubschrauber für großflächige Suchmaßnahmen im weiteren Umfeld eingesetzt. Gegen 22:15 Uhr mussten die Suchmaßnahmen auf Grund der einbrechenden Dunkelheit vorläufig eingestellt werden. Am Sonntagmorgen werden diese weiter fortgeführt.

