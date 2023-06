Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Aulendorf, Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Coesfeld (ots)

Am 17.06.2023 gegen 15 Uhr befuhr ein 29jähriger aus Bochum, in einer Gruppe mehrerer Motorradfahrer, mit seinem Krad die K 38 aus Richtung Höpingen kommend in FR L 550. In einer S-Kurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und wurde im weiteren Verlauf nach rechts auf einen Acker geschleudert. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit einem RTW nach Münster ins Krankenhaus transportiert. Ein angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die K 38 in beide Richtungen voll gesperrt.

