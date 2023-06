Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Bundesstraße 525

Landstraße 577, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Coesfeld (ots)

Am 17.06.2023, um 01:14 Uhr, befuhr ein Autofahrer die Ortsumgehung in Nottuln. Er fuhr dabei auf der Bundesstraße 525, aus Richtung Appelhülsen kommend in Richtung Coesfeld. In dem Kreisverkehr am Nottulner Ortseingang kam der 23-jährige Grevener mit dem Auto nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Nach dem ersten Zusammenstoß verlor der Autofahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte im Anschluss in einen Gartenzaun und ein Buschwerk eines angrenzenden Privatgrundstücks. Bei dem Unfall wurde der Autofahrer und sein 18-jähriger Beifahrer verletzt. Beide Verletzten wurden durch die hinzugerufenen Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dieses konnten sie jedoch nach kurzer Behandlung schnell wieder verlassen. Die Polizeibeamten konnten ermitteln, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Da das Auto nicht ihm gehörte, wurde zudem eine Anzeige gegen die Halterin des Fahrzeuges gefertigt. Während des Einsatzes der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei war die Straße für 45 Minuten einseitig für den Verkehr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell