LPI-SHL: versuchter Einbruch in Firma

Schmalkalden (ots) - Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Donnerstagmittag eine 39-jährige Autofahrerin in der Sandgasse in Schmalkalden. Sie gab den Polizisten gegenüber an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen, was die Recherche in den polizeilichen Auskunftssystemen bestätigte. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine/Metamphetamine, was wiederum eine Blutentnahme im Krankenhaus nach sie zog. ...

