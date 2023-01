Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Mann sprengt Zigarettenautomaten auf; Hoher Schaden nach Brand auf Campingplatz und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Mann sprengt Zigarettenautomaten auf - Offenbach

(aa) Nach der Detonation eines Zigarettenautomaten am Dienstagabend in der Mainkurstraße sah eine Zeugin einen etwa 1,85 Meter großen Mann mit weißer Mütze davonrennen. Dieser hatte kurz vor 19.30 Uhr den in Höhe der Hausnummer 2 angebrachten Automaten gesprengt und die Münzgeldkassette gestohlen. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

2. Passanten ertappten Sprayer - Heusenstamm

(aa) Passanten ertappten am frühen Mittwoch (0.45 Uhr) in der Berliner Straße drei etwa 20 Jahre alte Männer, die in Höhe der Hausnummer 26 die dortige Bushaltestelle mit weißer und roter Farbe besprüht hatten. Sie hinterließen mehrere "OFC" Graffitis. Die 1,80 bis 1,85 Meter großen und dunkel gekleideten Täter rannten in die Kantstraße davon. Zwei trugen Kapuzenjacken und Jogginghosen mit weißen Streifen an den Seiten. Der dritte Mann hatte blonde Haare. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Graffiti und bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Angriff auf Gassi-Geherin - Hanau/Steinheim

(aa) Eine Fußgängerin, die am Dienstagabend in der Uferstraße mit ihren Hunden Gassi ging, wurde unvermittelt von einem etwa 1,80 Meter großen Mann gepackt und geschlagen. Die 35-Jährige war kurz vor 19 Uhr am Mainufer im Bereich Uferstraße/Thüringer Straße unterwegs und hatte gerade ihre Hunde abgeleint. Der Angreifer hatte dunkle lockige Haare und trug einen dunklen Jogginganzug sowie einen Kapuzenpullover. Die Hanauerin wurde leicht im Gesicht und am Hals verletzt. Als die Hunde kamen und den Täter ansprangen, flüchtete er. Dabei sagte er etwas vermutlich auf Polnisch oder Russisch. Seine Kleidung dürfte durch das Anspringen der Hunde verschmutzt worden sein. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

2. Hoher Schaden nach Brand auf Campingplatz - Maintal

(cl) Schaden von rund 150.000 Euro entstand am Dienstagabend nach einem Brand von mehreren Wohnwägen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei rückten um 19.20 Uhr zu einem Campinglatz nahe der Frankfurter Landstraße aus. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr breitete sich das Feuer rasch aus, so dass am Ende drei Wohnwagen komplett ausbrannten - fünf weitere wurden durch Wärmestrahlung beschädigt. Die genaue Brandursache wird nun von der Kriminalpolizei Hanau untersucht. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

Offenbach, 04.01.2023, Pressestelle, Christopher Leidner

