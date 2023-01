Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Wer sah den Unfall mit dem Streifenwagen?; Zeugensuche nach Böllerwurf auf ein fahrendes Auto und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Straßenraub an Neujahr - Kripo sucht Zeugen - Offenbach

(aa) Ein 28-Jähriger wurde am frühen Sonntagmorgen (Neujahr) in der Friedhofstraße von mindestens vier Männern überfallen. Gegen 4.45 Uhr befand sich der Offenbacher in Höhe der Hausnummer 17/im Bereich des dortigen Spielplatzes, als er plötzlich von einem 20 bis 25 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Mann zu Boden geschlagen und von den Mittätern getreten wurde. Die Räuber nahmen ihm seine Geldbörse ab und flüchteten über die Mühlheimer Straße in Richtung Main. Der Erstschläger hatte die Haare mit Gel hochfrisiert, wobei die Seitenpartien rasiert waren. Er hatte eine schwarze Weste, einen weißen Pullover und schwarze Jeans an. Die anderen waren etwa gleich alt und groß; alle waren "schick" gekleidet. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Festnahme dank Zeugen - Offenbach

(aa) Polizeibeamte nahmen - dank aufmerksamer Zeugen - am Silvestermorgen zwei mutmaßliche Autoaufbrecher vorläufig fest. Die beiden 20 Jahre alten Männer sollen kurz nach 9 Uhr im Harrasweg an einem geparkten BMW drei Scheiben zertrümmert haben. Anschließend hätten sie sich eine Umhängetasche und zwei Markenjacken aus dem Auto geschnappt und seien schließlich auf Fahrrädern geflüchtet. Kurz darauf erfolgte die Festnahme; das offensichtliche Diebesgut wurde sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die jungen Männer aus Offenbach entlassen; auf sie kommt allerdings jeweils ein Strafverfahren zu.

3. Wer sah den Unfall mit dem Streifenwagen? - Offenbach

(aa) Nach einem Unfall am Sonntagnachmittag (Neujahr) in der Waldstraße mit einem Polizeistreifenwagen und einem dreirädrigen Kraftfahrzeug sucht die Polizei noch Zeugen; beide Nutzer der weißen Piaggio wurden verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Polizei-Mercedes-Vito gegen 15.45 Uhr die Bleichstraße und tastete sich ohne Inanspruchnahme von Sondersignalen in den Kreuzungsbereich zur Waldstraße. Dort kam die dreirädrige Piaggio auf der Waldstraße aus Richtung Marktplatz angefahren. Der 47-jährige Biker bremste, verlor die Kontrolle über das Dreirad, das schließlich in den Kreuzungsbereich rutschte. Dabei erlitt der Offenbacher eine schwere Knieverletzung und eine Schürfwunde am Kopf. Seine 48-jährige Sozia wurde leicht am Fuß verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Ein Zusammenstoß gab es wohl nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

4. Hund quert die Straße - Vollbremsung - Neu-Isenburg

(aa) Bereits am Mittwochmittag ereignete sich auf der Martin-Behaim-Straße ein Unfall, bei dem der Fahrer eines Linienbusses eine Vollbremsung machen musste und dadurch eine Insassin leicht verletzt wurde. Gegen 12 Uhr war der Omnibus zwischen Selgros und Bushaltestelle unterwegs, als plötzlich von der rechten Gehwegseite ein großer Hund über die Straße lief. Durch die Bremsung stürzte eine 55-Jährige und erlitt Verletzungen an den Händen sowie im Gesicht. Der Tierbesitzer war nicht zu sehen. Bei dem Hund handelte es sich vermutlich um einen Schäferhund. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten nun um Hinweise zum Hundebesitzer unter der Rufnummer 06183 91155-0.

5. Straßenräuber geht gleich zweimal leer aus - Langen

(aa) Ein 25 bis 30 Jahre alter Straßenräuber machte am Neujahrsabend im Bereich des Bahnhofs bei gleich zwei Überfällen keine Beute. Gegen 21 Uhr bedrohte der Mann (dunkelhäutig, dunkle Locken, schlank, blauer Kapuzenpullover, graue Hose) im Bereich Thomas-Münzer-Straße/Bahnhof einen 49-jährigen Fußgänger mit einem Messer und forderte Geld. Weil das überreichte Portemonnaie jedoch leer war, gab der Täter dieses zurück und verschwand. Etwa 15 Minuten später bedrohte der Straßenräuber am Bahnhof einen 47 Jahre alten Passanten ebenfalls mit dem Messer und forderte diesmal auf Englisch Geld. Als sich das Opfer nicht rührte, rannte der Unbekannte davon. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

6. Grablichter beschädigt - Seligenstadt

(cl) Unbekannte beschädigten auf dem alten Friedhof in der Aschaffenburger Straße Glaslaternen von mehreren Gräbern. Die Tatzeit lässt sich von Samstagabend, 18 Uhr bis Sonntagnachmittag, 15.45 Uhr, eingrenzen. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen Störung der Totenruhe und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Zeugensuche nach Böllerwurf auf ein fahrendes Auto - Hanau

(cl) Passanten an einer Bushaltestelle oder vor einem Restaurant in der Luise-Kiesselbach-Straße könnten am Freitagmittag Zeugen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr geworden sein. Ein Unbekannter aus einer Gruppe Jugendlicher soll gegen 15.15 Uhr einen Böller, offensichtlich mit Absicht, auf die Windschutzscheibe einer 70-jährigen Hyundai-Fahrerin, die in diesem Moment dort entlangfuhr, geworfen haben. Die Hanauerin erschrak sich, konnte aber einen Unfall vermeiden. Der jugendliche Werfer soll 1,50 Meter groß gewesen sein. Er hatte schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 02.01.2023, Pressestelle, Christopher Leidner

