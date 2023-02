Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wer hat den Unfall gesehen?

Hildburghausen (ots)

Ein 47-jähriger BMW-Fahrer und ein 52-jähriger VW-Fahrer befuhren Donnerstagnachmittag hintereinander die Coburger Straße in Hildburghausen. Sie mussten an der roten Ampel stoppen. Aus der Eisfelder Straße bog ein Lastwagen in die Coburger Straße ein. Nach Aussagen des VW-Fahrers fuhr der 47-Jährige mit seinem BMW ein Stück zurück, um dem Lastwagen Platz zu machen und übersah dabei das Auto des 52-Jährigen. Der BMW-Fahrer hingegen gab an, dass der Mann im VW los fuhr und an den BMW stieß. Sicher ist, dass niemand verletzt wurde. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

