LPI-SHL: Gesteinsbrocken löste sich

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter nutzte am Donnerstag gegen 13:45 Uhr die Gunst der Stunde, als er einen geparkten PKW in der Adam-Riese-Straße in Suhl stehen sehen hat, an welchem ein Fenster nicht ganz geschlossen war. Er schaffte es, in den Innenraum zu greifen und erreichte die auf dem Beifahrersitz abgelegte Bauchtasche. Diese entwendete der Dieb samt Inhalt. Die Alarmanlage des Mercedes schrillte los, doch als der Besitzer des Autos ankam, war der ...

