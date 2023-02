Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tasche aus Auto geklaut

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter nutzte am Donnerstag gegen 13:45 Uhr die Gunst der Stunde, als er einen geparkten PKW in der Adam-Riese-Straße in Suhl stehen sehen hat, an welchem ein Fenster nicht ganz geschlossen war. Er schaffte es, in den Innenraum zu greifen und erreichte die auf dem Beifahrersitz abgelegte Bauchtasche. Diese entwendete der Dieb samt Inhalt. Die Alarmanlage des Mercedes schrillte los, doch als der Besitzer des Autos ankam, war der Unbekannte verschwunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden. Die Polizei warnt davor, Taschen und andere wertvolle Gegenstände in geparkten Fahrzeugen liegenzulassen. Diebe nutzen jede Gelegenheit, die ihnen geboten wird, um sich zu bereichern. Was bleibt ist zumeist ein Schaden am Auto und ein enormer finanzieller Schaden und bürokratischer Aufwand, seine Habseligkeiten zu ersetzen. Verschließen Sie zudem alle Fenster Ihrer Fahrzeuge und schließen sie das Auto zu.

