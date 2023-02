Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungen nach tragischem Unglück abgeschlossen

Westhausen (ots)

Die Ermittlungen nach dem Tod einer 22-jährige Frau und ihres 13 Jahre alten Bruders am 28.01.2023 in einem Stausee in Westhausen, sind abgeschlossen. Die Untersuchung bestätigten den Unglücksfall. Das Geschwisterpaar brach in den zugefrorenen See ein und ertrank auf tragische Weise.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell