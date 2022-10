POL-SI: Unbekannte entwenden Zigaretten und flüchten - #polsiwi

Siegen (ots) - Am Donnerstagabend (06.10.2022) ist in der Fludersbach in Siegen ein 36-Jähriger festgenommen worden. Der Mann hatte zuvor gegen 19:45 Uhr die gläserne Eingangstür eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet. Anschließend flüchtete er. Die alarmierte Polizeistreife traf den Mann im Bereich der Frankfurter Straße an. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, ...

mehr