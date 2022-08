Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Vandalen an der Commenius-Schule Herborn + Promillefahrerin prallt gegen Laternenmast + Diebe erbeuten Elektro-Kabel von Hochelheimer Baustelle +

Herborn: Beschädigungen auf dem Schulhof -

Unbekannte Vandalen trieben am Mittwochabend (03.08.2022) ihr Unwesen auf dem Gelände der Commenius-Schule in der Alsbach. Unter anderem warfen die Täter eine Tischtennisplatte und eine Holzbank um, rissen Dachrinnen ab und rissen Holzplatten von fest im Boden verankerten Tischen ab. Die Schäden schätzt die Schulleitung auf rund 600 Euro. Derzeit geht die Polizei einem Hinweis auf drei Jugendliche nach, die sich gegen 21.55 Uhr am Mittwochabend auf dem Schulhof aufhielten. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer kann weitere Angaben zu den drei Jugendlichen machen? Wem sind dort in diesem Zusammenhang gestern Abend auf dem Schulhof Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn: Fahrübungen entlarven Promillefahrerin -

Mit einer Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins endete gestern Abend (03.08.2022) die Promillefahrt einer 21-Jährigen. Zeugen hatten die Polizei informiert. Sie beobachteten die Fahrerin in ihrem Fiesta, wie sie auf dem Edeka-Parkplatz offensichtlich Fahrübungen abhielt. Hierbei brachte sie auch die Reifen ihres Fords zum Quietschen. Letztlich verlor sie die Kontrolle über den Wagen und krachte gegen einen Laternenmast. Der Alkoholtest der Ehringshäuserin brachte es auf 2,57 Promille. Ein Arzt nahm ihr auf der Herborner Wache eine Blutprobe ab, anschließend durfte sie die Wache wieder verlassen. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Hüttenberg-Hochelheim: Kabel von Baustelle gestohlen -

Eine Baustelle in der Weserstraße rückte vergangene Nacht in den Fokus unbekannter Diebe. Die Täter kletterten über den Bauzaun und lösten von rund 300 Meter Strom-Kabel die Ummantelung. Angaben zum Wert der erbeuteten Kabel können noch nicht gemacht werden. Zeugen, die die Täter zwischen Dienstagnachmittag (02.08.2022), gegen 16.00 Uhr und Mittwochmorgen (03.08.2022), gegen 07.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

