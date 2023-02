LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots) - Ein unbekannter Täter trat am Donnerstag in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:15 Uhr die Glasscheibe an einer Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Rudolf-Virchow-Straße in Suhl ein. Die Scheibe ging zu Bruch und ein Schaden von ca. 200 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

