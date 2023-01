POL-UN: Unna - Vier Festnahmen bei Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität

Kamen (ots) - Nach dem Brand in einer Wohneinrichtung am Pröbstingholz in Kamen sind am Montagabend (23.01.2023) zwei Männer tot geborgen worden. Es handelt sich dabei um einen 43 jährigen und einen 56 jährigen aus Kamen. Ein 22 jähriger Kamener wurde bei dem Brand lebensgefährlich verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und weiteren Umständen aufgenommen. Redaktionelle Rückfragen bitte ...

mehr