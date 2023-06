POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Str., Kellerbrand im Mehrfamilienhaus

Coesfeld (ots) - Vorsätzlich beschädigt haben Unbekannte eine Kleinkinderschaukel auf dem Spielplatz an der Coesfelder Bergwiese. Die Unbekannten durchtrennten die Kettenösen an der Schaukel. Die Beschädigungen konnten am Montag, 12.06., festgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis ...

mehr