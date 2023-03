Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: mehrere Pkw-Aufbrüche - Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag, 09.03.2023, auf Freitag, 10.03.2023, schlug ein Unbekannter ein kleines Fenster auf der Beifahrerseite ein, um in den Fahrzeuginnenraum eines grauen Toyotas zu gelangen. Der Unbekannte durchsuchte einen Rucksack sowie eine Geldbörse. Aus der Geldbörse wurden etwa 30 Euro Bargeld entwendet. Der graue Toyota stand in einem Carport im Bandweg.

Am Freitag, 10.03.2023, gegen 03.50 Uhr, gelangte ein Unbekannter in der Ziegelhofstraße über den Garten und einer Treppe in einen Carport. Aus einem grauen VW Amarok sowie aus einem schwarzen Fiat wurden ein kleinerer Bargeldbetrag entwendet.

Am Samstag, 11.03.2023, gegen 02.10 Uhr, schlug ein Unbekannter eine Seitenscheibe eines im Tüllinger Weg vor der Haustür geparkten Pkw ein. Im Innenraum wurde das Handschuhfach sowie eine Handtasche durchsucht. Aus der Handtasche wurde eine schwarze Damengeldbörse entwendet.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich im Erfolgsfalle mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen. Es wird angenommen, dass sich der Unbekannte eine längere Zeit in Wyhlen und Grenzach aufhielt um nach Tatgelegenheiten zu suchen.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie dagegen ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor andere es tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

