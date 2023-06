POL-COE: Nottuln, Sankt-Amand-Montrond-Straße/Einbruch in Kindergarten

Coesfeld (ots) - Der Versuch eine Metalltür zu einem Werkzeugraum auf einer Sportanlage aufzuhebeln scheiterte und die Unbekannten gelangten nicht in den Raum. An der Tür konnten am Donnerstag Hebelspuren festgestellt werden. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch (14.06.) 21 Uhr und Donnerstag 7.55 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

