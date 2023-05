Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gefährliche Körperverletzung im Zug

Stuttgart (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung in einem Regionalzug ist es in der vergangenen Freitagnacht (05.05.2023)am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Bisherigen Informationen zufolge sollen die vier Täter gegen 23:45 Uhr einen 19-Jährigen in einem am Bahnsteig 14 wartenden Regionalzug aufgrund einer vorherigen Streitigkeit körperlich attackiert und dadurch verletzt haben. Anschließend flüchteten die Angreifer aus dem Hauptbahnhof in Richtung des Schlossgartens und der Stuttgarter Innenstadt. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten zwei der Täter, zwei 17-jährige Jugendliche, nach einer kurzen Flucht stellen und auf die Dienststelle verbringen. Die beiden deutschen und italienischen Staatsangehörigen verhielten sich aggressiv gegenüber den Beamtinnen und Beamten und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der 19-Jährige wurde vor Ort versorgt, verweigerte jedoch eine weitere medizinische Behandlung. Gegen die beiden 17-Jährigen und die zwei bislang unbekannten Täter ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

