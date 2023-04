Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Versuchter Einbruchdiebstahl bei Juweliergeschäft - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (12.04.2023) ist es in Pinneberg zu einem versuchten Einbruch in die Räume eines Juweliers im Fahltskamp gekommen, wobei die Täter um 03:49 Uhr den Alarm auslösten.

Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Pinneberg bemerkten diese eine offene Seitentür des Juweliergeschäftes.

Nach ersten Informationen ist es zu keinem Diebstahl gekommen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach flüchtigen Personen blieb zunächst ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen bemerkt oder vielleicht verdächtige Wahrnehmungen zum Zeitpunkt der Alarmauslösung gemacht haben.

Hinweise sind an die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell