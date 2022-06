Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Haushaltsunfall führt zu Feuerwehreinsatz

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Dinslaken gemeinsam mit dem Rettungsdienst in den Ortsteil Eppinghoven alarmiert. Dort war es durch einen Stromunfall zu einer leichten Rauchentwicklung im Souterrainbereich eines Mehrfamilienhauses gekommen. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf hatte sich der Rauch durch eine Belüftungsmaßnahme der Bewohner jedoch schon wieder verzogen, die Ursache war ebenfalls bereits beseitigt worden. Die Feuerwehr überprüfte den Bereich lediglich auf weitere Gefahrenquellen, konnte jedoch glücklicherweise keine Feststellung machen. Während dieser Zeit wurde die am Unfall beteiligte Person von der Notärztin und dem Rettungsdienst untersucht und im Anschluss zur weiteren Abklärung in ein örtliches Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell