Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mitarbeitende bedroht und beleidigt

Stuttgart (ots)

In der gestrigen Nacht (03.05.2023) kam es gegen 23:55 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof zu Bedrohungen und Beleidigungen durch zwei junge Männer gegenüber den Mitarbeitenden eines Schnellrestaurants am Stuttgarter Hauptbahnhof.

Die beiden deutschen Staatsangehörigen wollten offenbar um kurz vor Mitternacht noch etwas in dem am Querbahnsteig gelegenen Schnellrestaurant bestellen, als sie wohl von den zwei Mitarbeitenden auf den kurz bevorstehenden Laden- und den damit einhergehenden Bestellschluss hingewiesen wurden. Die beiden 29 und 32 Jahre alten Männer aus Bietigheim-Bissingen sollen daraufhin die beiden 31 und 40 Jahre alten Geschädigten mehrfach beleidigt und bedroht und zudem die Fassade des Geschäftes beschädigt haben. Zwei alarmierte Streifen der Bundespolizei konnten die beiden Beschuldigten wenig später am Bahnsteig 6 antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Die jungen Männer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung.

