BPOLI S: Bundespolizei nimmt 27-Jährigen nach Diebstahl vorläufig fest

Beamte der Bundespolizei haben am gestrigen Mittwochmorgen (03.05.2023) einen 27-jährigen Mann am Hauptbahnhof Ulm festgenommen, welcher zuvor eine Reisende in einem Intercity Express bestohlen hat.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 27-Jährige beim Halt des Zuges in Ulm gegen 04:45 Uhr den Stoffbeutel einer 40-jährigen schlafenden Reisenden aus dem Abteil entwendet haben. Kurz bevor der Zug weiterfuhr, bemerkte die Frau den Diebstahl offenbar und sah den mutmaßlichen Täter aus dem Zug steigen. Daraufhin bat sie den Zugbegleiter um Hilfe, welcher anschließend die Bundespolizei alarmierte. Die Beamten trafen den syrischen Staatsangehörigen noch am Bahnsteig an und nahmen ihn vorläufig fest. Er muss mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls rechnen.

