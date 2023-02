Polizei Bochum

POL-BO: Kriminalitätsentwicklung 2022 - Einladung zur Pressekonferenz beim Polizeipräsidium Bochum

Bochum, Herne, Witten (ots)

"Unser gesellschaftliches Leben verläuft nach nunmehr drei Jahren Pandemie wieder in weitgehend gewohnten Bahnen - mit diesen erfreulichen Umständen geht indes auch eine steigende Anzahl an Tatgelegenheiten einher", so Polizeipräsident Jörg Lukat.

Dennoch zählen Bochum, Herne und Witten auch im Jahr 2022 zu den sichersten Regionen im Ruhrgebiet - das geht aus der Kriminalitätsstatistik 2022 hervor, die das Polizeipräsidium Bochum interessierten Medienvertreterinnen und Medienvertretern im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellen möchte.

Am Dienstag, 21. Februar, wird Polizeipräsident Jörg Lukat gemeinsam mit dem Leitenden Kriminaldirektor Ralf Gromann (Direktionsleiter Kriminalität), die Kriminalitätsentwicklung in den Städten Bochum, Herne und Witten erläutern. Darüber hinaus stehen sie gerne für etwaige Rückfragen und O-Töne zur Verfügung.

Wann: Dienstag, 21. Februar, 13 Uhr

Wo: Polizeipräsidium Bochum, Uhlandstraße 35, Gebäude 1, 44791 Bochum.

Um eine telefonische oder schriftliche Anmeldung unter der Rufnummer 0234 909-1026 oder unter der E-Mail pressestelle.bochum@polizei.nrw.de wird gebeten.

