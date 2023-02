Polizei Bochum

POL-BO: Nach versuchten Brandstiftungen: Wer kennt diese Personen?

Witten (ots)

Zwei bislang unbekannte Personen stehen im Verdacht, im Oktober 2022 in Witten versucht zu haben, zwei Gartenlauben in Brand zu setzen. Die Polizei veröffentlicht jetzt mit richterlichem Beschluss Fotos der Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diese Personen?

Hier finden Sie die Fotos der Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/98618.

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Die beiden Unbekannten werden verdächtigt, am 5. Oktober am Rosa-Stern-Weg und am 13. Oktober an der Straße "Am Nöcksken" in Witten-Herbede versuchte Brandstiftungen begangen zu haben. In beiden Fällen waren den Ermittlungen zufolge Brände an Fassaden von Gartenlauben gelegt worden.

Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Das Kriminalkommissariat 11 bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4106 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell