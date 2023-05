Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Geschädigter gesucht: Unbekannter attackiert und bedroht

Leonberg/Stuttgart (ots)

Ein 36-Jähriger bedrohte und attackierte in der gestrigen Nacht (03.05.2023) eine bislang unbekannte Person in einer S-Bahn der Linie S6 und beleidigte im Anschluss die hinzugerufenen Einsatzkräfte.

Der türkische Staatsangehörige fuhr am gestrigen Mittwoch gegen 23:45 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S6 vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Weil der Stadt. Während der Fahrt geriet der 36-Jährige dann offenbar mit einer bislang unbekannten Person in eine zunächst verbale Streitigkeit über das Thema Fußball. Im Rahmen dieser Streitigkeit soll die Person dann schließlich auch von dem aggressiven Mann bedrohte und körperlich attackiert worden sein. Im Anschluss verließ der Täter die S-Bahn am Bahnhof Leonberg, konnte jedoch wenig später von alarmierten Kräften der Landespolizei gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Die geschädigte Person entfernte sich hingegen in bislang unbekannte Richtung. Der durchweg aggressiv auftretende 36-Jährige beleidigte die Beamtinnen und Beamten mehrfach und weigerte sich zu Kooperieren. Die bislang unbekannte geschädigte Person wird gebeten, sich bei der unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

