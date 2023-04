POL-PPRP: Betrugsversucht per SMS

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 09.04. bis 10.04.2023 in eine Gartenparzelle einer Kleingartenanlage im Muldenweg ein. Aus der Parzelle wurden Werkzeug und ein Stromaggregat entwendet. Die Schadenshöhe wurde auf 1050 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen ...

