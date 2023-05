Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr und Bedrohung am Bahnhof Mosbach

Mosbach (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff durch einen bislang unbekannten Täter und einer anschließenden Bedrohung gegen einen Lokführer ist es am gestrigen Mittwoch (03.05.2023) am Bahnhof Mosbach (Baden) gekommen.

Bisherigen Informationen zufolge soll zunächst ein bislang unbekannter Mann mit langen Haaren gegen 15:00 Uhr am Bahnsteig des Bahnhofs gesessen und dabei seine Füße in den Gleisbereich gestreckt haben. Der Lokführer einer einfahrenden S-Bahn der Linie S1 leitete daraufhin offenbar umgehend eine Schnellbremsung ein, wobei der circa 30 Jahre alte Unbekannte wohl zeitgleich seine Beine zurückzog. Anschließend stellte der Mitarbeiter der Deutschen Bahn den Mann, welcher zur Tatzeit offenbar ein rotes T-Shirt trug, auf dem Bahnsteig zur Rede. Während des Gesprächs sollen die beiden Begleiter des Täters den Lokführer dann mehrmals verbal bedroht und sich anschließend vom Bahnhof entfernt haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs und der Bedrohung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden. Zudem weisen wir in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Die weiße Linie an Bahnsteigen markiert den Sicherheitsabstand zum Gleis. Ein Aufenthalt zwischen Bahnsteigkante und der weißen Linie ist verboten. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Stehen.

