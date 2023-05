BPOLI S: Bundespolizist attackiert

Stuttgart (ots) - In der gestrigen Nacht (03.05.2023) kam es gegen 23:55 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof zu Bedrohungen und Beleidigungen durch zwei junge Männer gegenüber den Mitarbeitenden eines Schnellrestaurants am Stuttgarter Hauptbahnhof. Die beiden deutschen Staatsangehörigen wollten offenbar um kurz vor Mitternacht noch etwas in dem am Querbahnsteig gelegenen Schnellrestaurant bestellen, als sie wohl von den ...

mehr