Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zwei Verletzte bei Brand in Obdachlosenunterkunft

Schwerte (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist es am Dienstagabend (31.01.2023) gegen 21.50 Uhr zum Brand einer Wohnung in einer Obdachlosenunterkunft an der Regenbogenstraße in Schwerte gekommen.

Das Gebäude musste evakuiert werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Eine 73-Jährige aus der betroffenen Wohnung wurde schwer verletzt, eine 33-jährige Bewohnerin des Hauses leicht verletzt. Beide Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Eine Sachschadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

