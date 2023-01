POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - Rollerfahrer stand unter Alkoholeinfluss

Kamen (ots) - Wegen eines medizinischen Notfalls ist der Rettungsdienst am Freitagabend (27.01.2023) gegen 21.15 Uhr in die Straße Kalthof in Kamen gerufen worden. Als die Sanitäter einen stark alkoholisierten Mann in den Rettungswagen bringen wollten, wurde dieser aggressiv und schlug, trat und spuckte gezielt nach den Rettungskräften. Eine Sanitäterin wurde dabei ...

