POL-UN: Kamen - Tätlicher Angriff auf Rettungsdienst endet mit Polizeieinsatz

Schwerte (ots) - Wessen Pkw hat am Montagmorgen (30.01.2023) auf der Goethestraße in Schwerte gestanden und ist seitdem beschädigt? Die Polizei sucht die Halterin bzw. den Halter. Ein 64-Jähriger hatte am Vormittag die Polizeiwache Schwerte aufgesucht und angegeben, beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug in Höhe eines Bestattungsunternehmens vermutlich berührt zu haben. Die Schäden am eigenen Auto stellte er erst ...

