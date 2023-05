Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Erregung öffentlichen Ärgernisses am Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

In der gestrigen Nacht (05.05.2023) setzte sich ein 41 Jahre alter Mann in einen Warteraum am Stuttgarter Hauptbahnhof und fasste sich anschließend mehrmals in den eigenen Intimbereich. Gegen 00:20 Uhr betrat der indische Staatsangehörige bisherigen Erkenntnissen zufolge einen Warteraum am Bahnsteig 5/6 des Stuttgarter Hauptbahnhofes und setzte sich gegenüber einer 21-Jährigen. Nach kurzer Zeit soll sich der 41-Jährige dann mehrfach in seinen eigenen Intimbereich gefasst und dabei den Blickkontakt zu der Reisenden gesucht haben. Die Geschädigte und eine Zeugin informierten umgehend eine Streife der Bundespolizei, welche den Mann noch am Bahnsteig antreffen und einer Kontrolle unterziehen konnte. Den Beschuldigten erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses.

