Polizei Dortmund

POL-DO: Telefonbetrug: 73-Jährige übergibt Bargeld und EC-Karten an falsche Polizisten - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0134

Eine 73-jährige Dortmunderin hat am Samstag (4. Februar) Bargeld und EC-Karten an angebliche Polizeibeamte übergeben. Erst im Nachhinein merkte sie, dass sie es offenbar mit Betrügern zu tun hatte. Die Polizei sucht Zeugen.

Es war gegen 11 Uhr, als bei der Seniorin in Dortmund-Asseln das Telefon klingelte. Am anderen Ende des Hörers: ein angeblicher Mitarbeiter der Postbank. Dieser schilderte ihr, dass Falschgeld in Umlauf geraten sei und man ihr Bargeld nun prüfen müsse. Zusammen mit einem vierstelligen Betrag Bargeld übergab sie daraufhin gegen 13 Uhr zwei EC-Karten an zwei Männer, die an ihrer Tür klingelten. Diese gaben sich als Polizeibeamte aus.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die beiden Männer in der Straße In den Ostgärten beobachtet haben. Sie sollen ca. 40 Jahre alt gewesen sein, trugen beide einen dunklen Bart und gleichartige Kleidung. Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Die Polizei rät zudem:

Telefonbetrüger treiben immer wieder ihr Unwesen in Dortmund und Lünen. Und sie sind kreativ, was ihre Lügen angeht. Seien Sie daher sofort misstrauisch, wenn Sie am Telefon um Geld gebeten werden!

Gerade die Polizei wird Sie weder am Telefon nach Ihren finanziellen Werten befragen noch diese in Verwahrung nehmen!

Der beste Tipp: Legen Sie in solchen Fälle auf. Und überprüfen Sie die Angaben im Zweifelsfall über Ihre eigenen Wege: mit einem Anruf bei Ihrer Bank oder auch über die 110 bei der Polizei.

Wichtig: Sollten Sie Opfer eines Betrugsfalles gewesen sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige! Und melden Sie uns auch Versuche.

Sprechen Sie zudem mit Ihren Verwandten und Bekannten über diese Maschen - damit Betrüger in Zukunft keine Opfer mehr finden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell