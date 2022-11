Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugen nach Unfallflucht in der Füllerstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 08:00 Uhr in der Füllerstraße in Gerlingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 20-jähriger Mitsubishi-Lenker befuhr die Füllerstraße aus Richtung Steingrübenweg kommend und hielt an der dortigen roten Baustellenampel an. In der Folge streifte ein entgegenkommender bislang unbekannter Fahrzeuglenker den stehenden Mitsubishi im Bereich der linken hinteren Fahrzeugseite und setzte anschließend seine Fahrt fort. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um eine männliche Person im Alter von geschätzt 20 Jahren und bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen VW Golf 8 mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Fahrer des VW Golf geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, zu melden.

