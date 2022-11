Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Leonberg: drei Unfälle innerhalb kurzer Zeit führen zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen kam es im Bereich zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und der Anschlussstelle Leonberg-Ost zu drei Unfällen, die für ein größeres Stauaufkommen rund um das Autobahndreieck führten.

Gegen 06.40 Uhr ereignete sich in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Unfall an dem insgesamt sechs Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 48 Jahre alter Sattelzuglenker wollte vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln, wobei er die dort fahrende 24-jährige Audi-Fahrerin vermutlich übersah und touchierte. Anschließend blieb der Sattelzuglenker auf der mittleren Spur stehen. Ein dahinter fahrender Transporter-Lenker bremste hierauf ab und kam hinter dem Sattelzug zum Stehen. Dies bemerkte eine Person in einem Seat wohl nicht rechtzeitig genug und wollte vom mittleren auf den linken Fahrstreifen ausweichen, wobei es zu einem Zusammenstoß mit einem Ford Transit kam, der dort fuhr. Durch diesen Aufprall wurde der Seat zurück auf die mittlere Fahrbahn abgewiesen, streifte einen VW Golf und fuhr anschließend auf den hinter dem Sattelzug zum Stehen gekommenen Transporter auf. Der Seat und der Ford Transit waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die 24 Jahre alte Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme waren der linke und der mittlere Fahrstreifen für rund 90 Minuten gesperrt.

Rund 20 Minuten danach ereignete sich ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen in der Gegenrichtung, also in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 53 Jahre alter Sattelzuglenker fuhr vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf den Fiat einer 32 Jahre alten Frau auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat auf einen Citroen aufgeschoben und dieser wiederum auf einen weiteren PKW. Die 32-Jährige und die Person, die den Citroen lenkte, erlitten schwere Verletzungen. Die 32-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden, bevor sie von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Die zweite schwer verletzte Person wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sattelzug, der Fiat und der Citroen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Einsatzmaßnahmen war die Autobahn im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Gegen 08.20 Uhr waren noch zwei der vier Fahrstreifen gesperrt und kurz nach 10.00 Uhr konnten der Verkehr wieder über alle Fahrstreifen fließen. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg befand sich mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden steht abschließend noch nicht fest.

Weitere 20 Minuten danach, also gegen 07.20 Uhr kam es nun wiederum auf der Richtungsfahrbahn Karlsruhe zu einem weiteren Unfall. Im bereits bestehenden Rückstau wollte ein 27 Jahre alter Mercedes-Lenker auf den mittleren Fahrstreifen wechseln und touchierte hierbei vermutlich aufgrund Unachtsamkeit den Sattelzug eines 43-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit und es wurde niemand verletzt.

