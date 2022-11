POL-LB: BAB 81/Ehningen: LKW steht quer

Ludwigsburg (ots) - Drei bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch gegen 01:37 Uhr Zutritt zu einem Ladengeschäft in der Hewlett-Packard-Straße in Gültstein. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf, um in das Innere des Geschäftes zu gelangen. Im Verkaufsraum brachen die Täter mehrere Kassen auf und durchwühlten einen Schrank. Dabei wurden die Einbrecher von einem Zeugen überrascht, der ...

mehr