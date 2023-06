Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Nach Verkehrsunfall mit Flucht sucht die Polizei beschädigten Roller

Viersen (ots)

Bereits am 26. Mai ereignete sich der Unfall auf der Brasselstraße in Viersen. Zeugen waren gegen 23.00 Uhr von einem Knall auf der Straße wach geworden. Sie sahen zwei Roller auf der Straße, die offenbar zusammen einen Unfall gehabt hatten. Eine Person stieg dann als Sozius auf einen der Roller und zwei Personen flüchteten von der Unfallstelle. Der zweite Roller blieb zurück. Einsatzkräfte stellten den Roller und alle anderen Teile sicher. Dabei waren auch Teile des flüchtigen Rollers. Dabei handelt sich hierbei um Teile einer schwarze Frontverkleidung, die offensichtlich schwarz nachlackiert wurde. Weiter um ein graues Schutzblech mit weißen Punkten des Vorderrades mit der Aufschrift "Explorer", sowie um ein offenbar seitlich an der Frontverkleidung angebautes Seitenteil mit rot-weiß-schwarzen Aufklebern. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu einem beschädigten Roller gegen, an dem die o.g. Teile fehlen? Hinweises an das Verkehrskommissariat Viersen über die 02162/377-0. /wg (524)

