Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Radfahrer stürzt wegen Vollbremsung - Pkw-Fahrer entfernt sich vom Unfallort

Brüggen (ots)

Am 01.06.2023 hat es gegen 15.00 Uhr eine Verkehrsunfallsflucht auf der Borner Straße in Brüggen gegeben. Ein 69-jähriger Krefelder fuhr mit seinem Fahrrad auf der Borner Straße in Fahrtrichtung Hagenkreuzweg. Im Laufe dessen fuhr ein bislang unbekannter Pkw mit zu geringem Sicherheitsabstand links an dem 69-Jährigen vorbei. Auf Grund dessen musste der Radfahrer eine Vollbremsung machen, woraufhin er auf die Fahrbahn stürzte. Der Pkw setzte trotz des Sturzes seine Fahrt unerlaubterweise in Fahrtrichtung Hagenkreuzweg fort. Das Verkehrskommissariat bittet um Unfallzeugen. Hinweise bitte an die 02162/377-0. / AM (521)

