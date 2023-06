Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Lkw und Fahrrad stoßen zusammen - 58-Jährige leicht verletzt

Willich (ots)

Am Nachmittag des 01.06.2023 hat es gegen 17.45 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Kempener Straße in Willich gegeben. Ein 46-jähriger Meerbuscher beabsichtigte mit seinem Lkw aus einer Baustellenausfahrt an der Kempener Straße auszufahren. Hierbei schaute der Lkw-Fahrer den laufenden Verkehr nicht ordnungsgemäß und kollidierte mit einer 58-jährigen Willicherin. Sie fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Kempener Straße in Fahrtrichtung Anrath. Trotz einer Bremsung konnte sie eine Kollision nicht mehr verhindern. Sie stürzte auf die Fahrbahn und wurde hierdurch leicht verletzt. / AM (520)

