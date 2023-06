Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Verkehrsunfall - 42-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Viersen (ots)

Am 01.06.2023 hat es gegen 09.20 Uhr einen Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Pkw-Fahrer auf der Bleichstraße / Gereonsplatz in Viersen gegeben. Ein 39-jähriger Viersener fuhr mit seinem Pkw auf der Bleichstraße in Fahrtrichtung Rintgerstraße. An der Kreuzung Bleichstraße / Gereonsplatz schaute der 39-Jährige nicht ordnungsgemäß und kollidierte mit einem 42-jährigen Mönchengladbacher. Er fuhr mit seinem dreirädrigen Pedelec auf der Gereonstraße in Fahrtrichtung Gereonsplatz. Durch den Zusammenstoß kippte der 42-Jährige mit seinem Pedelec um. Er wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. / AM (518)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell