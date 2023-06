Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Kurve kriegen zeigt Kindern und Jugendlichen Wege aus Kriminalität auf - Graffiti-Workshop mit Teilnehmern

Viersen (ots)

Am 24. und 25. Mai hat die Initiative Kurve kriegen der Polizei Viersen und Mönchengladbach einen zweitägigen Graffiti-Workshop mit insgesamt acht Teilnehmern der Initiative durchgeführt. Der Gelderner Künstler MATTEZ leitete dabei den Workshop, der an einer (natürlich) legalen Location durch die Kooperation der Abteilung für Kinder-, Jugend und Familienförderung der Stadt Viersen stattfand. Ein Erfolgsrezept der Initiative Kurve kriegen ist es, dass beim Aufzeigen von Wegen aus der Kriminalität heraus individuelle Lösungen gesucht und gefunden werden. Ziel solcher Aktionen wie dieser ist es, dass die Jugendlichen ihre Stärken entdecken und gemeinsam mit dem Team ihr Verhalten reflektieren. Im Workshop wurde seitens der Sozialarbeiter, der Polizei und auch des Künstlers intensiv mit den Teilnehmern darüber gesprochen, dass sprayen nur an legalen Orten erlaubt ist. "Wir möchten schließlich nicht, dass fremdes Eigentum beschädigt wird", so Vanessa van Eisden von der Viersener Kriminalprävention. Die jungen Künstler blickten am Ende des Workshops voller Stolz auf ein tolles Ergebnis. Ein Motiv, welches die Zusammenarbeit zwischen Polizei und sozialer Arbeit ganz im Sinne des kriminalpräventiven Leitgedankens von Kurve kriegen symbolisiert. Künstler MATTEZ ist es dabei gelungen, bei dem ein oder anderen versteckte Talente zu entdecken. Ulrike Herbold, Leiterin der Direktion Kriminalität bei der Kreispolizei Viersen, probierte selbst die Sprühdose aus und kam mit den Jugendlichen ins Gespräch. Sie ist überzeugt von der nachhaltigen Wirkung solcher Aktionen: "Es ist wichtig, junge Menschen, die in die Kriminalität abgerutscht sind, so zu unterstützen, dass sie ihren Weg aus der Kriminalität finden - also sprichwörtlich die 'Kurve kriegen' und sich nicht zu sogenannten Intensivtätern entwickeln." Das Viersener Kurve-kriegen-Team betreut derzeit 16 Kinder und Jugendliche. Insgesamt blickt die Initiative auf positive Erfolgszahlen. So ergab eine wissenschaftliche Untersuchung der PROGNOS AG das 40 % aller Absolventen keine Straftaten mehr begehen. Bei den restlichen 60 % reduzieren sich die Straftaten um 50 %, im Bereich der Körperverletzungsdelikte sogar um 75 %. Mehr Informationen finden Sie auf www.kurvekriegen.nrw.de / wg (516)

